ЧМ-2018. Они не приедут в Россию

"СЭ" приводит список сборных, потерявших шансы попасть на чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

25 марта 2017 года. После победы Новой Зеландии над Фиджи шансов выйти в следующий раунд отборочного турнира в Океании лишилась НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ.

24 марта 2017 года. Сборные БОЛИВИИ и ВЕНЕСУЭЛЫ первыми в Южной Америке лишились шансов на попадание на ЧМ-2018.

5 июня 2016 года. Сборная САМОА пропустила 8 безответных голов от Папуа-Новой Гвинеи и не прошла в следующий раунд отборочного турнира в Океании.

4 июня 2016 года. Сборная ВАНУАТУ заняла последнее место в группе и не пробилась в третий раунд квалификации в Океании.

30 марта 2016 года. В четвертом раунде отборочного турнира в КОНКАКАФ лишились шансов на выход из групп ГАИТИ и СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ.

29 марта 2016 года. ВЬЕТНАМ уступил Ираку (0:1) и занял третье место в группе F азиатской квалификации. ОМАН пропустил в матче с Ираном два мяч от Сердара Азмуна и не сможет попасть в число четырех лучших команд из занявших вторые места. ИОРДАНИЯ разгромлена Австралией (1:5) и в таблице вторых мест станет в лучшем случае шестой. Ничья сборной Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией выбивает из борьбы КНДР и КУВЕЙТ.

24 марта 2016 года. КИРГИЗИЯ после разгромной победы Иордании над Бангладеш (8:0) лишилась возможности подняться на второе место в группе B. ПАЛЕСТИНА не сможет стать второй в группе A после поражения от ОАЭ (0:2). Победа Омана над Гуамом (1:0) лишила ТУРКМЕНИЮ шансов на выход в третий раунд. СИНГАПУР не выходит из группы E после разгромной победы Сирии над Камбоджей (6:0). ГОНКОНГ уступил Катару (0:2) и завершил борьбу в группе C на третьем месте. ЛИВАН еще может занять второе место в своей группе, однако точно не попадет в число четырех лучших сборных из занявших вторые места.

17 ноября 2015 года. Завершился второй отборочный раунд в Африке. Борьбу завершили 14 сборных - БЕНИН (2:3 по сумме двух матчей с Буркина-Фасо), МАДАГАСКАР (2:5 с Сенегалом), КОМОРСКИЕ ОСТРОВА (0:2 с Ганой), КЕНИЯ (1:2 с Кабо-Верде), РУАНДА (1:4 с Ливией), АНГОЛА (1:4 с ЮАР), НИГЕР (0:3 с Камеруном), ЛИБЕРИЯ (0:4 с Кот-д'Ивуаром), СВАЗИЛЕНД (0:2 с Нигерией), МАВРИТАНИЯ (1:4 с Тунисом), ЭФИОПИЯ (4:6 с Конго), ЧАД (1:4 с Египтом), БОТСВАНА (2:3 с Мали). Отдельно стоит отметить вылет ТАНЗАНИИ, которая дома сыграла 2:2 с Алжиром, а на выезде получила 7 безответных голов.

Ряд команд в Азии также лишились шансов на попадание на ЧМ-2018. ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР, МАЛАЙЗИЯ, ГУАМ, СИНГАПУР, ТАЙВАНЬ, МЬЯНМА, БАХРЕЙН и ФИЛИППИНЫ не смогут занять даже второго места в своих группах. Отметим, что Тимор уступил в последних двух матчах ОАЭ и Саудовской Аравии с общим счетом 0:18.

15 ноября 2015 года. В том же втором раунде СУДАН проиграл Замбии (0:1, 0:2), БУРУНДИ - ДР Конго (2:3, 2:2), НАМИБИЯ - Гвинее (0:1, 0:2), ТОГО - Уганде (0:1, 0:3), а ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ - Марокко (0:2, 1:0).

14 ноября 2015 года. Определился первый неудачник 2-го раунда квалификации в Африке. МОЗАМБИК в двухматчевом противостоянии с Габоном выиграл дома 1:0, с таким же счетом уступил в гостях и был менее удачлив в серии пенальти - 3:4.

12 ноября 2015 года. БАНГЛАДЕШ и ТАДЖИКИСТАН после победы Австралии над Киргизией (3:0) лишились шансов на второе место в группе B квалификации ЧМ-2018 в Азии и не пройдут в следующий раунд. Борьба завершилась для МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ, уступивших в группе C Гонконгу (0:1). Палестина забила 6 безответных голов МАЛАЙЗИИ и не позволила ей побороться за второе место в группе A.

17 октября 2015 года. Сборная ДЖИБУТИ была разгромлена Свазилендом по сумме двух матчей (0:6, 1:2). Ответная игра была перенесена с 13 на 17 октября из-за проблем джибутийцев с транзитными визами.

13 октября 2015 года. Сразу девять африканских команд лишились шансов поехать в Россию. После очередных матчей 1-го отборочного раунда. В их числе: ЦАР (0:3, 2:2 с Мадагаскаром), СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА (0:1, 0:2 с Бурунди), ГАМБИЯ (1:1, 1:2 с Намибией), СЬЕРРА-ЛЕОНЕ (0:1, 2:1 с Чадом), СОМАЛИ (0:2, 0:4 с Нигером), ЛЕСОТО (0:0, 1:1 с Коморскими Островами), ГВИНЕЯ-БИСАУ (1:1, 1:3 с Либерией), ЭРИТРЕЯ (0:2, 1:3 с Ботсваной). Отдельно стоит отметить вылет ЮЖНОГО СУДАНА. Сборная страны, образовавшейся в 2011 году, дебютировала в квалификации чемпионатов мира и уступила Мавритании - 1:1, 0:4.

БУТАН потерпел пятое поражение в пяти матчах группы C второго раунда квалификации ЧМ-2018 в Азии и лишился шансов на попадание в следующий раунд. Аналогичным образом выбывают из борьбы ИНДИЯ в группе D, КАМБОДЖА в группе E и ЙЕМЕН в группе H. В активе ЛАОСА 1 очко после 5 игр, и он также не проходит в следующий раунд. АФГАНИСТАН с одной победой в 5 матчах не сможет занять второе место в группе E.

11 октября 2015 года. В Африке МАЛАВИ в первом отборочном раунде не смог переиграть Танзанию (0:2, 1:0), САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ проиграл Эфиопии (0:0, 0:3), а МАВРИКИЙ - Кении (2:5, 0:0).

9 сентября 2015 года. АРУБА уступила в третьем отборочном раунде КОНКАКАФ сборной Сент-Винсента и Гренадин (0:2, 2:1), сборная КЮРАСАО уступила Сальвадору (0:1, 0:1), а АНТИГУА И БАРБУДА - Гватемале (1:0, 0:2). ГРЕНАДА проиграла Гаити (0:3, 1:3), БЕЛИЗ - Канаде (1:1, 0:3), а НИКАРАГУА - Ямайке (0:2, 3:2).

4 сентября 2015 года. В Океании прекращают борьбу ТОНГА, ОСТРОВА КУКА и АМЕРИКАНСКОЕ САМОА. В первом раунде команды уступили победителю группы - Самоа.

30 июня 2015 года. БАРБАДОСУ было присуждено поражение в ответном матче отборочного турнира с Арубой (1:0) за участие в игре дисквалифицированного футболиста.

17 июня 2015 года. Борьбу в КОНКАКАФ завершают БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА (0:0, 0:1 с Гватемалой), СЕНТ-КИТС И НЕВИС (2:2, 1:4 с Сальвадором) и ПУЭРТО-РИКО (1:0, 0:2 с Гренадой). К выбывшим присоединились ДОМИНИКА (0:2, 0:4 с Канадой) и СУРИНАМ (0:1, 1:3 с Никарагуа).

15 июня 2015 года. КУБА, ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГАЙАНА и СЕНТ-ЛЮСИЯ не поедут в Россию на чемпионат мира. Во втором раунде отборочного турнира в КОНКАКАФ они уступили соответственно Кюрасао (0:0, 1:1), Белизу (1:2, 0:3), Сент-Винсент и Гренадинам (2:2, 4:4) и сборной Антигуа и Барбуда (3:1, 1:4).

30 мая 2015 года. ИНДОНЕЗИЯ была исключена из отборочного турнира в связи с вмешательством государства в футбольные дела страны.

30 марта 2015 года. АНГИЛЬЯ, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА и БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА лишились шансов на попадание в финальную стадию ЧМ-2018. Сборные уступили в двухматчевом противостоянии Никарагуа (0:5, 0:3), Белизу (0:0, 1:1) и Доминике (2:3, 0:0) соответственно.

29 марта 2015 года. БАГАМСКИЕ ОСТРОВА лишились надежд попасть в Россию, всухую проиграв по сумме двух матчей Бермудским Островам - 0:5, 0:3.

26 марта 2015 года. АМЕРИКАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА не попадут в Россию, крупно проиграв Барбадосу (1:0, 0:4). Вместе с ними на ЧМ-2018 не отобралась сборная ТЕРКСА И КАЙОКСА, которая дважды разгромлена командой Сент-Китса и Невиса (2:6, 2:6).

23 марта 2015 года. Осталась за бортом сборная ПАКИСТАНА – она по сумме двух матчей первого раунда отбора в Азиатской зоне проиграла Йемену (1:3, 0:0).

17 марта 2015 года. Сборная МОНГОЛИИ стала первой командой, лишившейся шансов попасть на чемпионат мира-2018 в спортивной борьбе. В первом раунде отборочного турнира в азиатской зоне монголы по сумме двух матчей уступили Восточному Тимору – 1:4, 0:1. НЕПАЛ в двухматчевом противостоянии проиграл соседям из Индии – 0:0, 0:2, ШРИ-ЛАНКА дважды бита Бутаном – 0:1, 1:2. В других двухматчевых противостояниях сборная МАКАО уступила Камбодже – 0:3, 1:1, а БРУНЕЙ проиграл Тайваню – 0:2, 1:0.

12 марта 2015 года. Сборная ЗИМБАБВЕ исключена из отборочного турнира ЧМ-2018. Это решение стало следствием того, что Футбольная ассоциация страны в установленный срок не погасила задолженность перед бывшим наставником национальной команды Жозе Клаудинеем Жоржини.