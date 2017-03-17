74 процента россиян воодушевлены проведением ЧМ-2018

94 процента россиян знают о проведении в стране чемпионата мира по футболу, сообщает официальный сайт исследовательской компании Nielsen. 74 процента респондентов воодушевлены идеей проведения матчей в России. Наиболее высокая осведомленность о проведении ЧМ-2018 в Самаре (99 процентов) и Нижнем Новгороде (98 процентов). Наибольший процент воодушевленных граждан наблюдается в Ростове-на-Дону (92) и Калининграде (90).

Официальную эмблему чемпионата мира знает 71 процент россиян, в то время как в начале 2015 года их доля составляла 61 процент.

78 процентов опрошенных считают, что Россия хорошо справится с проведением ЧМ-2018, 69 процентов уверены, что организация соревнований будет иметь позитивный эффект. 72 процента придерживаются мнения, что проведение чемпионата мира усилит бренд России за границей.