70 процентов объектов ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть готовы к концу 2017 года

Большая часть объектов чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде должна быть готова к концу 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Дмитрия Сватковского.

- Около 70 процентов объектов, которые у нас по программе предусмотрены, должны быть введены в эксплуатацию до 31 декабря 2017 года - это основная цель, которая перед нами сегодня стоит, - сказал Сватковский. - Все идет достаточно планово, хотя сроки очень напряженные.

У нас распределены по каждому объекту не только ответственные структуры, но даже поименная ответственность членов правительства. Все сетевые графики утверждены, они контролируются еженедельно. Подрядчики прошли уже фактически больше половины пути, у нас нет сомнений в их профессионализме.

Также Сватковский сообщил, что на стадионе "Нижний Новгород" до июня закончатся работы по пешеходным эстакадам, и строители приступят к работам по футбольному полю.

- К сентябрю мы здесь увидим практическим готовый газон, который будем тестировать в том же месяце, - добавил он.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.