70-летний нижегородец - самый пожилой кандидат в волонтеры ЧМ-2018

70-летний нижегородец Александр Силенков стал самым пожилым человеком, отправившим заявку на участие в волонтерской программе чемпионата мира-2018, сообщает Regnum. Он уже прошел собеседование в волонтерском центре и должен пройти отбор. Из 177 тысяч заявок примерно 0,6 процента составляют кандидаты старшего возраста, так называемые "серебряные волонтеры".

– Спорт – неотъемлемая часть моей жизни, – сказал Силенков. – Особенно мне близки волейбол и настольный теннис, которым занимаюсь и по сей день, участвую в соревнованиях ветеранов. Мы очень ждем чемпионат, и для меня он – настоящее счастье! Могу сказать, что пробиться в ряды волонтеров довольно-таки сложно, но я надеюсь, что мне найдется позиция, на которой смогу быть действительно полезным.

Очень удачно подобран эпитет к волонтерам пожилого возраста - "серебряные волонтеры". Звучит красиво. Мне кажется, выражение имеет два смысла: серебро как снаружи, на голове, так и внутри – прекрасный жизненный опыт.