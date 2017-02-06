7 февраля выпустят 250 тысяч марок с Забивакой

В почтовое обращение выйдет марка с талисманом чемпионата мира-2018 волком Забивакой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального почтового оператора. Почтовый блок 102x71 мм, содержащий марку размером 30x42 мм, поступит в продажу в отделения Почты России 7 февраля. Тираж составит 250 тысяч экземпляров. Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для всех 11 городов ЧМ-2018, а также Краснодара.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.