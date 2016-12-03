7 декабря начнется выдача паспортов болельщиков ЧМ-2018

7 декабря в Санкт-Петербурге откроется первый центр по выдаче болельщиков к чемпионату мира-2018, сообщил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров в своем твиттере. Данные паспорта (так называемые Fan ID) обеспечат болельщикам доступ на стадионы при наличии билетов на матчи, а иностранцам заменят визы. Также сейчас обсуждается вопрос о льготном проезде в общественном транспорте по данным картам. Также эти паспорта будут действовать и на Кубке конфедераций-2017.

"7 декабря запускаем первый центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге. Это важный элемент безопасности ЧМ-2018!" - написал Никифоров.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Кубок конфедераций-2017 пройдет с 16 июня по 2 июля в четырех городах.