39-летний Симонс вызван в сборную Бельгии на матч с Эстонией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 с Эстонией вызвал в команду защитника "Брюгге" Тимми Симонса. 39-летний игрок не приглашался в бельгийскую сборную с марта 2014 года.

– Это экстренная ситуация, – цитирует AFP Мартинеса. – Из-за травм нам был необходим игрок, который сразу может взять на себя ответственность, справиться с трудностями. Нужен был человек, который сразу войдет в игру с Эстонией без тренировок с командой. Симонс соответствует требованиям. Я видел, как он играл в последнем матче, как он достойно выступал в чемпионате и Лиге чемпионов. Симонс нам поможет.