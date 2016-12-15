356 врачей Самары прошли спецподготовку к ЧМ-2018

В Самарском областном центре медицины катастроф и скорой медпомощи прошли специальное обучение перед ЧМ-2018 356 врачей из 11 учреждений здравоохранения региона. Они практиковали приемы оказания экстренной, скорой и неотложной медпомощи на специальном оборудовании, осваивали медицину катастроф при проведении спортивных мероприятий международного уровня.

- В рамках обучения мы моделируем различные ситуации и уделяем много внимания не только непосредственной медицинской помощи, но и организации процесса и взаимодействия со всеми участниками, - цитирует welcome2018.com главврача стадиона ЧМ-2018 в Самаре Армена Беняна. - По окончании обучения их ждут строгие экзамены, и только сильнейшие смогут принять участие в чемпионате.

- На курсах мы не только совершенствуем навыки первой медицинской помощи, нас также учат незамедлительно принимать решения – это пригодится в случае экстренных ситуаций, - сказал врач-невролог Вячеслав Мишанин. - Я уверен, что мы с коллегами обеспечим достойный уровень медицинской помощи в 2018 году. Я горд, что смогу принять участие в таком грандиозном событии международного уровня.

Стадион в Самаре примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.