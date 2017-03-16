34-летний Дефо вызван в сборную Англии на матчи против Германии и Литвы

Сборная Англии объявила состав на ближайшие международные матчи. Отметим, что в команду был вызван 34-летний форвард "Сандерленда" Джермейн Дефо, а также полузащитник "Вест Бромвича" Джейк Ливермор.

Английская сборная встретится с командой Германии в рамках товарищеского матча 22 марта, а 26-го числа проведет игру против Литвы в матче в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2018.

Состав сборной Англии выглядит следующим образом:

вратари: Фрэйзер Форстер, Джо Харт, Том Хитон;

защитники: Райан Бертранд, Гэри Кэйхилл, Натаниел Клайн, Фил Джонс, Майкл Кин, Люк Шоу, Крис Смоллинг, Джон Стоунс, Кайл Уокер;

полузащитники: Деле Алли, Майкл Антонио, Эрик Дайер, Росс Баркли, Джесси Лингард, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен, Натан Редмонд, Джейк Ливермор, Рахим Стерлинг, Джеймс Уорд-Проуз;

нападающие: Маркус Рэшфорд, Джейми Варди, Джермейн Дефо.