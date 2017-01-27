18:43 27 января | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

30 января в Калининграде установят часы обратного отсчета до ЧМ-2018

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В Калининграде 30 января пройдет праздник, приуроченный к 500 дням до старта чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. В рамках мероприятий состоится церемония запуска часов обратного отсчета до старта турнира. Расположены часы будут возле памятника Родина-мать. Планируется, что мероприятие посетит посол ЧМ-2018 пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. Ранее аналогичные часы были запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани, а в конце января их установят и в Екатеринбурге.

Калининград примет четыре матча группового турнира чемпионата мира. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3977962

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