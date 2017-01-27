30 января в Калининграде установят часы обратного отсчета до ЧМ-2018

В Калининграде 30 января пройдет праздник, приуроченный к 500 дням до старта чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. В рамках мероприятий состоится церемония запуска часов обратного отсчета до старта турнира. Расположены часы будут возле памятника Родина-мать. Планируется, что мероприятие посетит посол ЧМ-2018 пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. Ранее аналогичные часы были запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани, а в конце января их установят и в Екатеринбурге.

Калининград примет четыре матча группового турнира чемпионата мира.