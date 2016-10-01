30 сотрудников оргкомитета "Россия-2018" стали донорами крови

Сотрудники оргкомитета "Россия-2018" приняли участие в сдаче крови в рамках всероссийского Дня донора, сообщает welcome2018.com. В акции приняли участие 30 сотрудников организации. Большинство из сдавших кровь - новички, но есть и постоянные доноры. В их числе - директор департамента централизованных сервисов и логистики Сергей Бортничек, который сдает кровь каждые три-четыре месяца уже более пяти лет.

- Так получилось, что инициаторами акции выступили сразу два человека, – рассказала один из организаторов акции Мария Смыслова. – У меня был опыт проведения подобных мероприятий в других компаниях и мы с директором по персоналу уже были в процессе обсуждения, когда с этой же идеей пришла директор по маркетингу Юлия Купер. Ее вдохновила встреча с сотрудниками фонда "Подари жизнь" на открытии нашей волонтерской программы. Добро от руководства было получено моментально, генеральный директор Алексей Сорокин только посетовал, что не сможет побывать на акции из-за плотного графика.