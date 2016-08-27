17-летний Доннарумма и 38-летний Буффон вызваны в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура определился с заявкой команды на товарищеский матч с Францией и встречу отборочного турнира к чемпионату мира-2018 с Израилем. Отметим, что вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма и нападающий "Торино" Андреа Белотти впервые получили вызов в основной состав национальной команды.

17-летний Доннарумма стал самым молодым за 105 лет (с 1911 года) приглашенным в "Скуадру адзурру" футболистом. Вратарь "Милана" родился в феврале 1999-го, тогда как 38-летний голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон дебютировал на международном уровне в октябре 1997-го.

Полностью заявка выглядит следующим образом: вратари - Буффон ("Ювентус"), Доннарумма ("Милан"), Маркетти ("Лацио"); защитники: Антонелли, Де Шильо, Романьоли (трое - "Милан"), Астори ("Фиорентина"), Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Ругани (четверо - "Ювентус"), Огбона ("Вест Хэм"); полузащитники: Бернардески ("Фиорентина"), Бонавентура, Монтоливо (оба - "Милан"), Кандрева ("Интер"), Де Росси, Флоренци (оба - "Рома"), Пароло ("Лацио"), Вератти ("ПСЖ"); нападающие: Белотти ("Торино"), Эдер ("Интер"), Габбьядини ("Наполи"), Иммобиле ("Лацио"), Паволетти ("Дженоа"), Пелле ("Шаньдун Лунэн").