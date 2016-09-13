10 октября состоится суд по расторгнутым контрактам подрядчиков строительства стадиона в Санкт-Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил дату начала рассмотрения трех исков городского комитета по строительству к бывшим подрядчикам строительства стадиона на Крестовском острове. Как сообщает "Р-Спорт", судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 10 октября.

Согласно материалам арбитража, комитет по строительству требует признания расторгнутыми контрактов с корпорацией "Трансстрой", заключенных 19 ноября 2013 года и 6 ноября 2014 года, а также контракта с инжиниринговой корпорацией "Трансстрой-СПб" (Инжтрансстрой-СПб) от 10 ноября 2014 года.

Арбитраж Петербурга также в октябре рассмотрит иски бывших подрядчиков сооружения новой спортивной арены к комитету по строительству Петербурга с требованием признать недействительным односторонний отказ от соответствующих госконтрактов. Арбитраж Москвы также в сентябре-октябре рассмотрит иски инжиниринговой корпорации "Трансстрой" и "Инжтрансстроя-СПб" с требованием отмены решений ФАС о включении этих компаний в реестр недобросовестных поставщиков.