1 июня "Самара Арену" начнут накрывать куполом

1 июня стартует монтаж купола стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре, сообщает samru.ru. До 1 июля должен завершиться монтаж металлоконструкций и стартовать устройство долговечного гибридного газона. В настоящее время завершаются бетонные работы, продолжается внутренняя отделка помещений: на нижних этажах стадиона уже укладывают плитку, продолжается остекление. Начались работы по благоустройству территории.

Строительно-монтажные работы на "Самара Арене" должны завершиться к 31 декабря, введен в эксплуатацию стадион будет на 2 месяца позднее из-за оформления документации.

"Самара Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.