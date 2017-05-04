13:32 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

1 июня "Самара Арену" начнут накрывать куполом

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1 июня стартует монтаж купола стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре, сообщает samru.ru. До 1 июля должен завершиться монтаж металлоконструкций и стартовать устройство долговечного гибридного газона. В настоящее время завершаются бетонные работы, продолжается внутренняя отделка помещений: на нижних этажах стадиона уже укладывают плитку, продолжается остекление. Начались работы по благоустройству территории.

Строительно-монтажные работы на "Самара Арене" должны завершиться к 31 декабря, введен в эксплуатацию стадион будет на 2 месяца позднее из-за оформления документации.

"Самара Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://www.samru.ru/society/novosti_samara/98563.html

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