Луиз Фелипе Сколари: "Если я виноват в поражении Бразилии на ЧМ-2014, то я же "виновен" и в победе на ЧМ-2002"

Бывший главный тренер сборной Бразилии Луиз Фелипе Сколари не согласен с теми, кто обвиняет его в поражении от Германии со счетом 1:7 в полуфинале ЧМ-2014. По его словам, в том поединке многие обстоятельства сложились против бразильцев.

– Если кто-то считает меня единственным ответственным за поражение от Германии в 2014 году, то они должны считать меня единственным, благодаря кому мы выиграли ЧМ-2002, – цитирует официальный сайт ФИФА Сколари. – Напомните, кто последним выигрывал чемпионат мира с Бразилией? Это я. Если уж только я проиграл ЧМ-2014, то только я выиграл и ЧМ-2002 - обвиняйте меня и в этом.

Меня обвинять не очень честно. Результат полуфинала абсурден, он не отражает того, что происходило на самом деле. Мы играли хорошо. До полуфинала не было большой разницы между Бразилией и Германией. Но что-то пошло не так. Мы стали коллективно ошибаться. Но могу гарантировать, что такой результат не повторится еще две тысячи лет!