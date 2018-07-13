Гарет Саутгейт: "Англии будет тяжело психологически в матче за третье место"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча за третье место чемпионата мира против Бельгии отметил, что подопечным будет тяжело психологически, но они будут играть исключительно на победу.

Матч за третье место между сборными Англии и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.

– Нам будет тяжело психологически в матче за третье место, ведь мы были в 20 минутах от финала, – цитирует ТАСС Саутгейта. – Но у нас потрясающие игроки, и я получаю огромное удовольствие от работы с ними. У всех ребят есть желание закончить турнир на мажорной ноте, победой.

Настрой у всех ребят боевой, каждый хочет играть в предстоящем матче. Не обязательно будет основной состав – изменения возможны. Прежде всего будем смотреть на физическое состояние игроков. Но у нас есть шанс выиграть медаль, это достижение ранее покорялось английской команде только однажды.

Бельгия – Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 18.00 (время московское)

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