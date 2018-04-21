Базиле обвинил Игуаина в поражении Аргентины в финале ЧМ-2014

Бывший главный тренер сборной Аргентины Альфио Базиле обвинил нападающего Гонсало Игуаина в поражении аргентинцев в финале чемпионата мира-2014 против Германии (0:1) в своей автобиографии. Форвард допустил промах из выгодной позиции.

- Из всех игроков больше всего был ответственен за поражение Гонсало Игуаин, - приводт Football Italia слова Базиле. - Они не хотят, чтобы форвард был в команде, потому что тогда его промах стоил нам титула. Трудно объяснить, что с ним случилось, мяч был у него, он был в 20 метрах от гола и мог отправить мяч куда угодно, но вместо этого он пробил мимо.