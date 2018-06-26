Анхель Ди Мария: "Реал" не хотел, чтобы я играл в финале ЧМ-2014"

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария признался, что сильно переживал из-за невозможности сыграть в финале ЧМ-2014. Из-за проблем со здоровьем он не выходил на поле после четвертьфинала того турнира.

– Я помню, как перед финалом мне принесли конверт, – цитирует Player's Tribune Ди Марию. – Это было письмо от "Реала". Клуб хотел мне запретить играть, потому что я был не в кондициях. Они давили на федерацию. Тогда было много слухов о том, что "Реал" хочет продать меня, чтобы купить Хамеса Родригеса. Я взял письмо и разорвал его, не читая. Только я сам за себя в ответе.

Ночью перед игрой я не спал. Под окнами отеля бразильцы взрывали петарды. Но и без этого тяжело уснуть за несколько часов до финала чемпионата мира. Это же мечта любого игрока. Я хотел играть, даже если бы это завершило мою карьеру. Но не хотелось подводить команду. Поэтому я пошел к тренеру и сказал, чтобы он принимал такое решение, которое будет полезнее для команды, и не испытывал бы из-за меня давления.