Женская сборная России вышла на чемпионат Европы-2017

Женская сборная России победила команду Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 и вышла в финальную часть турнира. Встреча завершилась со счетом 5:0. Голы забили Екатерина Пантюхина (6-я минута), Маргарита Черномырдина (12), Елена Данилова (25, 44) и Екатерина Сочнева (75). Сборная России с 14 очками заняла второе место в группе и вышла в финальную часть Euro как одна из шести лучших команд, занявших второе место.

Чемпионат Европы пройдет с 16 июля по 6 августа в Голландии.