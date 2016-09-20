22:16 20 сентября | ФУТБОЛ — Женский футбол

Женская сборная России вышла на чемпионат Европы-2017

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Женская сборная России победила команду Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 и вышла в финальную часть турнира. Встреча завершилась со счетом 5:0. Голы забили Екатерина Пантюхина (6-я минута), Маргарита Черномырдина (12), Елена Данилова (25, 44) и Екатерина Сочнева (75). Сборная России с 14 очками заняла второе место в группе и вышла в финальную часть Euro как одна из шести лучших команд, занявших второе место.

Чемпионат Европы пройдет с 16 июля по 6 августа в Голландии.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Red G. Best

вторые команды: Шотландия - 21, Португалия - 13, Румыния - 16, Дания - 19, Россия - 14, Италия - 18, Бельгия - 17, Австрия - 17

22:51 20 сентября

Red G. Best

ну да все верно, на УНФА, эти две команды, имеют наименьшее кол-во очков, среди вторых команд! СЭ с РФС тупят?!

22:45 20 сентября

Al Rains

Молодцы девки!!! Спасибо!!! Гордимся!!!

22:42 20 сентября

Red G. Best

вот пишут на УЕФА - "Остальные две команды, занявшие вторые места на групповом этапе, в октябре 2016 года сыграют в стыковых матчах за оставшуюся путевку на первый женский ЕВРО с участием 16 сборных" То есть 7 и 8 среди вторых, это Россия (7) и Португалия (8), они сыграют стыковые матчи, между собой, если взять турнирную таблицу, то у России 14 очков, а у Портишей 13 очков, это наименьшее кол-во очков... это инфа от Майскор?!

22:41 20 сентября

Red G. Best

Россия, среди вторых команд заняла 7 место, только 6 команд занявшие вторые места, проходят на прямую на евро, а как там дальше я не вкурсе

22:27 20 сентября