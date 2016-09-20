Женская сборная России вышла на чемпионат Европы-2017

Женская сборная России победила команду Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 и вышла в финальную часть турнира. Встреча завершилась со счетом 5:0. Голы забили Екатерина Пантюхина (6-я минута), Маргарита Черномырдина (12), Елена Данилова (25, 44) и Екатерина Сочнева (75). Сборная России с 14 очками заняла второе место в группе и вышла в финальную часть Euro как одна из шести лучших команд, занявших второе место.
Чемпионат Европы пройдет с 16 июля по 6 августа в Голландии.
Победное видео из раздевалки женской @TeamRussia !!! Мы на ЕВРО!!!!!!! pic.twitter.com/Zq9NsqJvEl– Сборная России (@TeamRussia) 20 сентября 2016 г.
Поздравляем женскую @TeamRussia с выходом в финальную стадию ЕВРО-2017!!! pic.twitter.com/VnH2P1QmE9– Сборная России (@TeamRussia) 20 сентября 2016 г.
Red G. Best
вторые команды: Шотландия - 21, Португалия - 13, Румыния - 16, Дания - 19, Россия - 14, Италия - 18, Бельгия - 17, Австрия - 17
22:51 20 сентября
Red G. Best
ну да все верно, на УНФА, эти две команды, имеют наименьшее кол-во очков, среди вторых команд! СЭ с РФС тупят?!
22:45 20 сентября
Al Rains
Молодцы девки!!! Спасибо!!! Гордимся!!!
22:42 20 сентября
Red G. Best
вот пишут на УЕФА - "Остальные две команды, занявшие вторые места на групповом этапе, в октябре 2016 года сыграют в стыковых матчах за оставшуюся путевку на первый женский ЕВРО с участием 16 сборных" То есть 7 и 8 среди вторых, это Россия (7) и Португалия (8), они сыграют стыковые матчи, между собой, если взять турнирную таблицу, то у России 14 очков, а у Портишей 13 очков, это наименьшее кол-во очков... это инфа от Майскор?!
22:41 20 сентября
Red G. Best
Россия, среди вторых команд заняла 7 место, только 6 команд занявшие вторые места, проходят на прямую на евро, а как там дальше я не вкурсе
22:27 20 сентября