Женская сборная России уступила Англии в квалификации чемпионата мира

Женская сборная России уступила сборной Англии (1:3) в матче квалификации чемпионата мира-2019. Игра проходила в Москве.

В составе российской команды отличилась Елена Данилова. У англичанок дубль сделала Джилл Скотт, еще один гол в активе Никиты Пэррис.

Сборная Англии с 16-ю очками после шести игр лидирует в группе. У россиянок семь очков в пяти матчах и третье место.

12 июня российская команда на выезде сыграет со сборной Уэльса.

Женщины

Чемпионат мира-2019

Квалификация

Группа 1

РОССИЯ - Англия - 1:3

Голы: Данилова, 31 - Пэррис, 22, Скотт, 27, 36