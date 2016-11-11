Женская сборная России (U-19) сыграет с Испанией, Бельгией и Венгрией в элитном раунде Euro-2017

Состоялась жеребьевка элитного раунда женского чемпионата Европы-2017 среди девушек не старше 19 лет, информирует официальный сайт РФС. Сборная России попала в группу 1, получив в соперники Испанию, Бельгию и Венгрию. В турнире, который пройдет в Венгрии 26-31 мая 2017 года, примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.

В финальный турнир чемпионата, который пройдет 8-20 августа в Северной Ирландии, попадут шесть победителей групп и одна вторая команда, которая покажет лучшие результаты во встречах против первой и третьей сборных своих групп.







