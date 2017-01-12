Женская сборная России проведет 4 товарищеских матча на сборе в Испании

Женская сборная России во время зимнего сбора в Аликанте (Испания) проведет товарищеские матчи с командами Финляндии, Словакии, Румынии и Нидерландов, сообщает официальный сайт РФС. Учебно-тренировочный сбор в Испании пройдет с 16 по 25 января.

– Мы понимаем, что нельзя ограничиваться резервами, которые у нас сегодня есть, – приводит пресс-служба РФС слова главного тренера женской сборной России Елены Фоминой. – Поэтому на январском учебно-тренировочном сборе решили просмотреть ряд молодых перспективных футболисток. Кадры нельзя терять из виду, ведь вскоре после чемпионата Европы нам предстоит отбор на чемпионат мира-2019.

Программа сбора будет насыщенной – команда проведет четыре спарринга. Матчи чемпионата России не дают той пищи для размышлений, которую мы получим в ходе предстоящих товарищеских игр. Нам повезло, что в эти сроки в Испании будет находиться такое большое количество хороших соперников, с которыми мы можем сыграть. На сбор отправятся 24 игрока и, понимая, что в межсезонье они находятся не в оптимальной форме, каждая из футболисток проведет максимум две игры.

Полностью состав женской сборной России на сборе в Аликанте выглядит следующим образом:

Вратари: Алена Беляева ("Чертаново", Москва), Юлия Гриченко, Елизавета Щербакова (обе – "Россиянка", Московская область).

Защитники: Анастасия Акимова, Дарья Макаренко (обе – "Звезда-2005", Пермь), Анна Беломытцева ("Рязань-ВДВ",), Юлия Гордеева, Екатерина Морозова (обе – "Чертаново", Москва), Эльвира Зиястинова, Анна Кожникова (обе – "Россиянка", Московская область), Татьяна Шейкина (ЦСКА).

Полузащитники: Алена Андреева, Маргарита Черномырдина (обе – "Чертаново", Москва), Ксения Веселуха, Елена Морозова, Наталья Соколова (все – "Кубаночка", Краснодар), Екатерина Пантюхина, Анастасия Поздеева (обе – "Звезда-2005", Пермь), Екатерина Сочнева, Елена Терехова, Анна Чоловяга (все – "Россиянка", Московская область).

Нападающие: Елена Данилова ("Рязань-ВДВ"), Надежда Карпова, Нелли Коровкина (обе – "Чертаново", Москва).

На чемпионате Европы, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Нидерландах, сборная России сыграет в группе B с командами Италии, Швеции и Германии. Две лучшие сборные завоюют путевки в 1/4 финала.