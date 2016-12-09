Женская сборная России получит 300 тысяч евро за участие в Euro-2017

Исполком УЕФА утвердил сумму призовых женского чемпионата Еврорпы 2017 года, информирует пресс-служба организации. Она составляет 8 миллионов евро. Это почти в четыре раза больше, чем на турнире четырехлетней давности.

Каждая команда-участник получит по 300 тысяч евро. За выход в четвертьфинал полагается 500 тысяч, в полуфинал – 700 тысяч, в финал – 1 миллион, а за победу в финале – 1,2 миллиона.

Напомним, что сборная России пробилась на турнир и, таким образом, получит 300 тысяч евро. В групповом турнире она сыграет с командами Германии, Швеции и Италии. Чемпионат Европы пройдет 16 июля – 6 августа в Голландии.