Женская сборная России поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА

Женская сборная России по футболу заняла 26-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Она поднялась на одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом, опубликованным в июне. С тех пор россиянки обыграли сборные Казахстана и Боснии и Герцеговины.

Лидером рейтинга остается сборная США, которая опережает Германию и Англию.

Рейтинг женских сборных ФИФА от 28 сентября

1 (1). США – 2114 очков,

2 (2). Германия – 2060,

3 (4). Англия – 2034,

4 (3). Франция – 2033,

5 (5). Канада – 2014,

6 (8). Австралия – 2012,

7 (6). Япония – 1981,

8 (7). Бразилия – 1973,

9 (11). Швеция – 1964,

10 (9). Голландия – 1963…

26 (27). Россия – 1705.