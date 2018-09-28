Женская сборная России поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА

Женская сборная России по футболу заняла 26-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Она поднялась на одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом, опубликованным в июне. С тех пор россиянки обыграли сборные Казахстана и Боснии и Герцеговины.
Лидером рейтинга остается сборная США, которая опережает Германию и Англию.
Рейтинг женских сборных ФИФА от 28 сентября
1 (1). США – 2114 очков,
2 (2). Германия – 2060,
3 (4). Англия – 2034,
4 (3). Франция – 2033,
5 (5). Канада – 2014,
6 (8). Австралия – 2012,
7 (6). Япония – 1981,
8 (7). Бразилия – 1973,
9 (11). Швеция – 1964,
10 (9). Голландия – 1963…
26 (27). Россия – 1705.