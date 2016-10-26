Юниорки обыграли Литву в отборе чемпионата Европы-2017

Юниорская сборная России, составленная из игроков не старше 17 лет, нанесла поражение сверстницам из Литвы (2:0) в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы-2017. Голами отметились Варвара Рубцова и Кристина Черкасова.
Россиянки одержали уже вторую победу и возглавили группу 8, где также выступают Англия и Словения. Следующим соперником сборной России станут как раз англичанки. Поединок состоится 29 октября.
Каунас (Литва)
Чемпионат Европы-2017 U-17
Женщины
Отборочный турнир
Группа 8
РОССИЯ – Литва – 2:0 (1:0)