Юниорки обыграли Литву в отборе чемпионата Европы-2017

Юниорская сборная России, составленная из игроков не старше 17 лет, нанесла поражение сверстницам из Литвы (2:0) в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы-2017. Голами отметились Варвара Рубцова и Кристина Черкасова.

Россиянки одержали уже вторую победу и возглавили группу 8, где также выступают Англия и Словения. Следующим соперником сборной России станут как раз англичанки. Поединок состоится 29 октября.

Каунас (Литва)

Чемпионат Европы-2017 U-17

Женщины

Отборочный турнир

Группа 8

РОССИЯ – Литва – 2:0 (1:0)