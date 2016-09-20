Виталий Мутко: "РФС создаст женской сборной условия для подготовки к чемпионату Европы"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что организация создаст женской сборной России условия для подготовки к чемпионату Европы. По его словам, будет база для развития женского футбола. Напомним, сегодня сборная России, разгромив команду Хорватии (5:0), пробилась в финальную стадию чемпионата Европы.

– Это хороший успех женского футбола, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – У нас сейчас будет база для его развития. Конечно, очень много проблем. И в игре у девчонок много проблем, они это понимают. Но вот такой у нас сейчас чемпионат, очень мало клубов, нет интенсивности в игре. Сейчас мы сделаем все, чтобы команда получила специальный календарь, будем ее наигрывать. Она поедет в Америку, она поедет на крупные турниры в конце этого года и в начале следующего. Мы создадим им такую конкурентную среду, чтобы они могли подготовиться.

Надо больше женских команд в чемпионате России. Возможно буду просить большие, главные, серьезные клубы, чтобы больше создавали женские команды. Надо думать о центрах подготовки, сейчас есть только Чертаново, которое готовит девочек как интернат. Надо 5-6 таких центров по стране.