Виталий Мутко: "Мы должны серьезно поддержать женский футбол"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что женский футбол в России нуждается в большей поддержке. Российские девушки вышли в элитный раунд чемпионата Европы для игроков до 19 лет. Взрослая команда во вторник стартует в отборочном турнире чемпионата мира матчем с Англией.

- Элитный раунд будет более жестким испытанием, но очень хочется, чтобы они попали на чемпионат Европы. Завтра наша основная команда начинает отбор на чемпионат мира 2019 года, играет со сборной Англии на выезде, - цитирует ТАСС Мутко. - Хочется пожелать им удачи и успеха: они в этом году здорово выступили и на Универсиаде, и на чемпионате Европы сыграли.

Мы должны серьезно поддерживать женский футбол, сейчас мы только в начале пути, а для популяризации нужны хорошие победы, и прошу всех поддержать наших девчонок.