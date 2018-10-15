УЕФА выделит дополнительные средства на развитие женского футбола

ФИФА опубликовала стратегию развития женского футбола, информирует AP. Бюджет и сумма выделенных на это средства не называются. Однако стало известно, что УЕФА увеличит финансирование на программы развития женского футбола в европейских футбольных федерациях на 50 процентов. Это означает, что начиная с 2020 года УЕФА будет ежегодно выделять на эти нужды 150 тысяч евро.

After FIFA released women's strategy last week, without details of budget, UEFA announces 50% increase in funding to European FAs for women's football development projects to €150,000 annually from 2020 – Rob Harris (@RobHarris) 15 октября 2018 г.