11:16 | Футбол — Женский футбол

УЕФА выделит дополнительные средства на развитие женского футбола

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ФИФА опубликовала стратегию развития женского футбола, информирует AP. Бюджет и сумма выделенных на это средства не называются. Однако стало известно, что УЕФА увеличит финансирование на программы развития женского футбола в европейских футбольных федерациях на 50 процентов. Это означает, что начиная с 2020 года УЕФА будет ежегодно выделять на эти нужды 150 тысяч евро.

 

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