УЕФА открыл дело из-за отказа датчанок сыграть со шведками

УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство против Датского футбольного союза из-за отказа сборной Дании сыграть матч против Швеции, сообщается на сайте организации. Дело будет рассмотрено УЕФА 16 ноября.

Напомним, датчанки отказалась играть со Швецией из-за разногласий с федерацией по финансовым вопросам. Ранее Датский футбольный союз принял решение не считать игроков женской сборной сотрудницами союза.

Позже Датский футбольный союз договорился с футболистками женской сборной страны о том, что они выйдут на матч отборочного турнира чемпионата мира-2019 с Хорватией. Встреча должна состояться сегодня, 24 октября.