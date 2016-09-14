УЕФА отклонил протест РФС на незасчитанный гол в матче россиянок с Израилем

УЕФА отклонил протест РФС на результат матча первого отборочного раунда чемпионата Европы-2017 среди девушек до 19 лет между Россией и Израилем (1:1). Во втором тайме при счете 0:0 арбитры не зафиксировали гол Валерии Зарубиной - мяч после удара проскочил через дыру в сетке ворот.
Осакаровка
Судья перед матчем обязан был проверить качество сетки, и он проверил, но без очков, потому и не увидел дырки.
15:57
Крюков Сергей
Да уж. Помнится с годков этак четыре назад мячик так же сквозанул. Г.С. Орлов пытался доказать, что гола не было в помине.
15:22
Floyd
Ну ладно, судья мог накосепорить и не заметить. В конце концов, у него повторов нет. Но в УЕФА как могли сказать, что всё "по-чесноку"?!
15:20
Vlаdimir
Интересно узнать мотивировку отказа. Если матч проводила Россия могли, конечно, указать на просчет, но проверка ворот, вообще-то, это обязанность судей!
15:19
Andrew Arshavin
Хаха... 1000-процентный гол! Если такие не засчитывать, вообще незачем играть в футбол.
15:03