УЕФА отклонил протест РФС на незасчитанный гол в матче россиянок с Израилем

УЕФА отклонил протест РФС на результат матча первого отборочного раунда чемпионата Европы-2017 среди девушек до 19 лет между Россией и Израилем (1:1). Во втором тайме при счете 0:0 арбитры не зафиксировали гол Валерии Зарубиной - мяч после удара проскочил через дыру в сетке ворот.