Стадион "Динамо" подал заявку на проведение финала женской Лиги чемпионов

Стадион "Динамо" имени Льва Яшина подал заявку на проведение финала женской Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта "ВТБ Арена парк" Андрея Перегудова. Сегодня, в день рождения Льва Яшина, состоялась церемония представления футбольного поля стадиона. Сдать в эксплуатацию его планируется в апреле следующего года.

- Мы активно взаимодействуем с футбольными организациями, ведем диалог с УЕФА по поводу проведения у нас ряда мероприятий в ближайшие годы, - сказал Перегудов. - В частности, речь идет о финале женской Лиги чемпионов в 2020 году, который сейчас ищет себе площадку. Мы подали документы, буквально в пятницу видел, как ее заполняли.

Мы можем проводить любые встречи, кроме финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, но, например, Суперкубок УЕФА мы бы с удовольствием приняли. Правда, насколько я знаю, очередь России может прийти не раньше 2021 года.

Главное - подать заявку, потом представить стадион, чтобы он "засветился" в международной элите спортивных сооружений, а в том, что он станет очень известным, я абсолютно уверен. Еще три года назад, когда стройка только начиналась, на одной конференции в Барселоне даже его проект прозвучал сильно. Он необычный - две арены под одной крышей, центр Москвы, рядом метро, кругом парк. Тем более это историческая реликвия. Это все делает проект уникальным. Уверен, что мы встанем в ряд с известнейшими аренами мира. Не только соревнование будет увеличивать престиж арены, но и наоборот, это будет встречное движение.