СМИ: Фил Невилл может возглавить женскую сборную Англии

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Фил Невилл может стать новым главным тренером женской сборной Англии, сообщает BBC. В сентябре сборная лишилась главного тренера после увольнения Марка Сэмпсона, которого обвиняют в расизме.

Отмечается, что за последнее время Фил Невилл подписался в соцсетях на нескольких футболисток сборной.

Невилл уже входил в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" под руководством Дэвида Мойеса и Луи ван Гала, а также "Валенсии" под руководством старшего брата Гэри Невилла. Опыта самостоятельной работы у него пока нет.

Основным конкурентом Невилла может стать Мо Марли, которая сейчас руководит англичанками на правах исполняющей обязанности главного тренера.