Россиянки заняли третье место на турнире в Бразилии

Женская сборная России одержала победу над командой Коста-Рики в матче за третье место на международном турнире в бразильском Манаусе. Счет в встречи – 1:0. Автором единственного гола стала Надежда Карпова.

Манаус (Бразилия)

Международный турнир

Женщины

РОССИЯ – Коста-Рика 1:0 (1:0)

Гол: Карпова, 27.

Россия: Беляева, Кожникова, Макаренко, Зиястинова, Шейкина, Морозова, Терехова (к), Чоловяга, Сочнева, Пантюхина (Черномырдина, 70), Карпова.

Коста-Рика: Диас (к), Гильен, Бенавидес, Элисондо, Эррера, Г. Вильалобос, Баррантес (Гонсалес, 74), Гранадос, К. Вильалобос (Моралес, 86), Акоста, Чаваррия.

Предупреждения: Акоста, 36. Чаваррия, 55. Карпова, 63. Сочнева, 89.

Бразилия. Манаус. Стадион "Амазония".