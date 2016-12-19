Россиянки заняли третье место на турнире в Бразилии

Женская сборная России одержала победу над командой Коста-Рики в матче за третье место на международном турнире в бразильском Манаусе. Счет в встречи – 1:0. Автором единственного гола стала Надежда Карпова.
Манаус (Бразилия)
Международный турнир
Женщины
РОССИЯ – Коста-Рика 1:0 (1:0)
Гол: Карпова, 27.
Россия: Беляева, Кожникова, Макаренко, Зиястинова, Шейкина, Морозова, Терехова (к), Чоловяга, Сочнева, Пантюхина (Черномырдина, 70), Карпова.
Коста-Рика: Диас (к), Гильен, Бенавидес, Элисондо, Эррера, Г. Вильалобос, Баррантес (Гонсалес, 74), Гранадос, К. Вильалобос (Моралес, 86), Акоста, Чаваррия.
Предупреждения: Акоста, 36. Чаваррия, 55. Карпова, 63. Сочнева, 89.
Бразилия. Манаус. Стадион "Амазония".