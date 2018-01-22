Россиянки сыграли вничью с Шотландией

Женская сборная России сыграла вничью с Шотландией в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Россиянки в пяти матчах против соперниц из Шотландии одержали три победы, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.
Товарищеский матч
РОССИЯ - Шотландия - 0:0
22 января. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион "Пинатар Арена".
Женская сборная России @WomenRussia сыграла вничью 0:0 с Шотландией в товарищеском матче! pic.twitter.com/o5aptazA8u– Женская сборная (@WomenRussia) 22 января 2018 г.