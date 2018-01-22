Россиянки сыграли вничью с Шотландией

Женская сборная России сыграла вничью с Шотландией в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Россиянки в пяти матчах против соперниц из Шотландии одержали три победы, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Товарищеский матч

РОССИЯ - Шотландия - 0:0

22 января. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион "Пинатар Арена".