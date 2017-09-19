22:53 | Футбол — Женский футбол

Россиянки пропустили 6 голов от Англии в отборе ЧМ-2019

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Женская сборная России крупно проиграла Англии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019. На 30-й минуте при счете 0:2 с поля была удалена Ксения Цыбутович. Эта игра стала первой для россиянок на втором этапе отбора. Также им предстоит сыграть в группе с Уэльсом, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. 

Победители отборочных групп выйдут на чемпионат мира напрямую, четыре лучших команды из занявших вторые места, сыграют между собой в плей-офф. 

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Женщины

Европа

Англия - РОССИЯ - 6:0 (4:0)

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