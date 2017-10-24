21:06 | Футбол — Женский футбол

Россиянки после разгрома от Англии сыграли вничью с Уэльсом в отборе ЧМ-2019

Женская сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019. Эта игра стала второй для россиянок на втором этапе отбора. В первом поединке они были разгромлены в игре с Англией (0:6).  Также им предстоит сыграть в группе с Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. 

Победители отборочных групп выйдут на чемпионат мира напрямую, четыре лучших команды из занявших вторые места, сыграют между собой в плей-офф. 

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Женщины

Европа

РОССИЯ - Уэльс - 0:0

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