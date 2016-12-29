РФС продлил контракт с главным тренером женской сборной России

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина продлила соглашение с РФС до конца 2017 года, сообщает официальный сайт союза. Под руководством 37-летнего специалиста россиянки вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2017. Они сыграют в одной группе с Италией, Швецией и Германией. Фомина руководит национальной командой с октября 2015 года.

- Мне очень приятно, что после достаточно тяжелого отборочного цикла, по итогам которого мы завоевали прямую путевку на чемпионат Европы-2017, мне вновь доверили управление женской сборной России, - сказала Фомина. - Хотела бы поблагодарить руководство Российского футбольного союза за оказанное доверие в преддверии очень значимого соревнования, за возможность проявить себя на более высоком уровне! В следующем году нам предстоит много работы, нас ждут очень ответственные выступления – сначала финальная стадия Euro в Голландии, а затем старт квалификации чемпионата мира-2019. Со своей стороны мы представим программу подготовки к этим турнирам, чтобы было понимание, в каком направлении предстоит работать. Хочу пожелать всем нам – игрокам, тренерам, болельщикам - побольше побед в 2017 году!