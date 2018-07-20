Путин заявил, что Россия может принять ЧМ среди женщин

Президент России Владимир Путин в ходе общения с волонтерами ЧМ-2018 в Калининграде не исключил, что РФ сможет провести у себя чемпионат мира по футболу среди женщин.

- Почему нет? – приводит ТАСС слова главы государства. - Будем в целом развивать женские виды спорта - те, которые раньше женскими не являлись, хоккей и футбол. Мы будем обсуждать это с ФИФА.

Сегодня Путин проведет совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".

В ходе заседания планируется обсудить итоги проведения чемпионата мира-2018 и реализацию концепции наследия. Центральными на заседании Совета станут вопросы дальнейшего эффективного использования инфраструктуры, различные модели функционирования спортивных объектов.