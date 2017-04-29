"ПСЖ" и "Лион" сыграют в финале женской Лиги чемпионов

"ПСЖ" и в ответном матче обыграл "Барселону" и вышел в финал женской Лиги чемпионов. В другом полуфинале "Лион" уступил "Манчестер Сити", но благодаря победе в первой встрече вышел в финал.

Финальный матч состоится 1 июня в Кардиффе.

Лига чемпионов

Женщины

1/2 финала

Ответные матчи

"Лион" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:1 (0:0)

Гол: Ллойд, 57.

Первый матч - 3:1.

"ПСЖ" (Франция) - "Барселона" (Испания) - 2:0 (0:0)

Голы: Деланнуа, 55 (1:0). Дьегез, 61 - в свои ворота (2:0).

Первый матч - 3:1.