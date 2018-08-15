Президент женского ЦСКА назвала причины приглашения в клуб Григоряна

Президент женского футбольного клуба ЦСКА Татьяна Черная сказала, что перед новым главным тренером команды Александром Григоряном стоят высокие задачи. Специалист, в последнее время возглавлявший мужские команды, был назначен на пост в армейском клубе накануне, 14 августа.

– Перед Александром Григоряном стоят самые высокие задачи, – цитирует "РИА Новости" Чернкю. – В нынешнем сезоне цель – это попадание в Лигу чемпионов, в которой выступят команды, занявшие первое и второе места по итогам чемпионата России.

Срок действия контракта с Александром Григоряном – внутренняя информация клуба.

Напомним, в 10 матчах чемпионата страны ЦСКА набрал 19 очков и делит 3-4-е места с "Чертаново". Выше располагаются "Рязань-ВДВ" (28 очков, 11 игр) и "Звезда-2005" (22 очка, 11 игр).