Победители женской Лиги чемпионов сфотографировались с Тотти

Женская команда "Лиона", выигравшая Лигу чемпионов, сфотографировалась с кубком и легендой "Ромы" Франческо Тотти. Фото было опубликовано на официальной странице клуба в Твиттере.

1 июня в Кардиффе футболистки "Лиона" в серии пенальти обыграли "ПСЖ" - 7:6. Автором победного одиннадцатиметрового стала вратарь команды. Для "Лиона" это четвертая победа в данном турнире.