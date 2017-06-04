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Победители женской Лиги чемпионов сфотографировались с Тотти

Женская команда "Лиона", выигравшая Лигу чемпионов, сфотографировалась с кубком и легендой "Ромы" Франческо Тотти. Фото было опубликовано на официальной странице клуба в Твиттере.

1 июня в Кардиффе футболистки "Лиона" в серии пенальти обыграли "ПСЖ" - 7:6. Автором победного одиннадцатиметрового стала вратарь команды. Для "Лиона" это четвертая победа в данном турнире.

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