Победители женской Лиги чемпионов сфотографировались с Тотти

Женская команда "Лиона", выигравшая Лигу чемпионов, сфотографировалась с кубком и легендой "Ромы" Франческо Тотти. Фото было опубликовано на официальной странице клуба в Твиттере.
1 июня в Кардиффе футболистки "Лиона" в серии пенальти обыграли "ПСЖ" - 7:6. Автором победного одиннадцатиметрового стала вратарь команды. Для "Лиона" это четвертая победа в данном турнире.
Photo souvenir des championnes d'Europe avec Francesco Totti ! #teamOL pic.twitter.com/rs7pLwsSsD– Olympique Lyonnais (@OL) 3 июня 2017 г.