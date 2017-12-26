Олег Гарин – новый главный тренер женской команды "Енисея"

Бывший нападающий "Локомотива" Олег Гарин возглавил женскую команду "Енисея". Контракт с 51-летним специалистом рассчитан на один год, сообщает официальный Твиттер клуба. Алексей Мартынов, который с 2013 по 2017 год занимал эту должность, переведен в тренерский штаб "Енисей-М".

Ранее Гарин был главным тренером брянского "Динамо" и красноярского "Металлурга".