Олег Гарин – новый главный тренер женской команды "Енисея"

Бывший нападающий "Локомотива" Олег Гарин возглавил женскую команду "Енисея". Контракт с 51-летним специалистом рассчитан на один год, сообщает официальный Твиттер клуба. Алексей Мартынов, который с 2013 по 2017 год занимал эту должность, переведен в тренерский штаб "Енисей-М".
Ранее Гарин был главным тренером брянского "Динамо" и красноярского "Металлурга".
Один из лучших бомбардиров чемпионата России начала 90-х, экс-нападающий московского "Локомотива" и в прошлом главный тренер красноярского "Металлурга" Олег Гарин возглавил ЖФК "Енисей"! Контракт с 51-летним специалистом подписан на год. pic.twitter.com/QbktmCMFWg– ЖФК "Енисей" (@wfcenisey) 26 декабря 2017 г.
Serenky25
Седина в бороду....
12:50