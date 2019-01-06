Обладательница "Золотого мяча"-2018: "Клише о женском футболе? Идиоты найдутся всегда"

Норвежская футболистка "Лиона" Ада Хегерберг отметила, что старается не обращать внимания на сексистские замечания в свой адрес. Она в 2018 году стала первой обладательницей "Золотого мяча" среди женщин.

– После церемонии я поняла, что это награда не только для меня, но и исторический момент для всех женщин, – цитирует Journal du Dimanche Хегерберг. – Этот трофей должен принести пользу не только мне.

Какое худшее клише о женском футболе? Хороший вопрос. Но я предпочитаю не давать простор для критиков своими словами. Всегда найдутся идиоты. Но я предпочитаю думать о людях, которым нравится женский футбол.