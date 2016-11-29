Надежда Карпова: "В США уже был чернокожий президент, а мы обсуждаем, должны ли женщины играть в футбол"

Игрок сборной России Надежда Карпова выразила сожаление по поводу отношения к женскому футболу в стране. По ее словам, девушки должны играть в футбол, если им это нравится.

- Сейчас, чтобы какая-нибудь девчонка играла с парнями, нет такого, это считается каким-то отклонением. Уму непостижимо, - цитирует welcome2018.com Карпову. - В Америке половина играющих в футбол - женщины. По 30-50 тысяч болельщиков ходят на матчи. И на женский футбол ходят. Ты футболистка - с ума сойти, как круто! А у нас на тебя все будут косо смотреть.

В Америке уже был чернокожий президент, XXI век на дворе, а мы на полном серьезе обсуждаем, должны ли женщины играть в футбол! Это же бред! Словно мы в 1960-х. Должны, конечно. Если хотят.