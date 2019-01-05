Надежда Карпова: "В "Севилье" меня хорошо встретили"

Нападающий женской сборной России Надежда Карпова прокомментировала свой переход в "Севилью". Футболистка начала сезон в "Валенсии", но покинула команду, поскольку не проходила в состав.

- Очень рада стать частью этого великого клуба, благодарна за оказанное мне доверие, - цитирует официальный сайт РФС Карпову. - Мы будем биться в каждой игре, чтобы сохранить команду в Лиге. Также большое спасибо болельщикам из России за поддержку! Это невероятно!

Ни с кем из новых партнерш ранее не играла, это абсолютно новый коллектив для меня. Но я уже познакомилась с девчонками на первой тренировке, меня хорошо встретили. Кроме того, в Севилье живет моя подруга из Арентины, Мариан, которая выступает за "Бетис", с ней мы играли в "Валенсии" в прошлом сезоне.

Взяла 23 номер потому что это любимое число папы, он сам когда-то играл под этим номером. Брат-хоккеист тоже играл под номером 23, когда начинал свой путь в хоккее. Также 23 августа - день рождения мамы.