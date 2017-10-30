Надежда Карпова: "Отделение Каталонии? Нам это нафиг не нужно"

Нападающая "Валенсии" Надежда Карпова отметила, что не поддерживает идею о независимости Каталонии. В воскресенье россиянка забила дебютный матч в составе своей новой команды в ворота "Мадрида" (4:0).

- Отделение Каталонии? Нам это нафиг не нужно, - приводит "Спорт FM" слова Карповой. - Я, конечно, не хочу, чтобы Каталония отделялась, потому что Испания - одна страна. Это неправильный путь. И уж точно это не касается женского чемпионата Испании, что нам будет где-то легче. Мы не ищем легких путей. Все будет так, как и должно быть.