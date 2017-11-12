Надежда Карпова оформила дубль за "Валенсию". И это было круто

Российская нападающая женской команды "Валенсии" Надежда Карпова оформила дубль в матче чемпионата Испании против "Бетиса" (5:2). На счету форварда теперь три гола в национальной лиге.
Во встрече с "Бетисом" Карпова вышла в стартовом составе своей команды и уже на второй минуте открыла счет. Свой второй гол 22-летняя футболистка в эффектном стиле забила на 62-й минуте.
Напомним, что нападающая женской сборной России перешла в испанский клуб осенью этого года.
Min. 2 | 1-0 | #LigaIberdrola ⚽️ GOOOOOL de Karpova!! pic.twitter.com/4rvtqmprNR– LPNSM en Femenino (@LPNSM_Femenino) 12 ноября 2017 г.
Desde Rusia con amor... 🇷🇺⚽️– LaLiga (@LaLiga) 12 ноября 2017 г.
Recuerden su nombre: Nadya Karpova#LigaIberdrola 👊 @VCF_Femenino pic.twitter.com/LzExYBZJw5
polo-1
Молодец деваха- внушаит!
22:25
MacPhisto
Вот кого ставить надо, а то Кокорин, Смолов.
21:53
Virus88
В пример нашим мужикам)
21:45