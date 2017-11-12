21:14 | Футбол — Женский футбол

Надежда Карпова оформила дубль за "Валенсию". И это было круто

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Российская нападающая женской команды "Валенсии" Надежда Карпова оформила дубль в матче чемпионата Испании против "Бетиса" (5:2). На счету форварда теперь три гола в национальной лиге.

Во встрече с "Бетисом" Карпова вышла в стартовом составе своей команды и уже на второй минуте открыла счет. Свой второй гол 22-летняя футболистка в эффектном стиле забила на 62-й минуте.

Напомним, что нападающая женской сборной России перешла в испанский клуб осенью этого года.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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polo-1

Молодец деваха- внушаит!

22:25

MacPhisto

Вот кого ставить надо, а то Кокорин, Смолов.

21:53

Virus88

В пример нашим мужикам)

21:45