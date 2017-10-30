Надежда Карпова: "Наконец-то забила гол за "Валенсию". И дальше меня не остановят"

Нападающая "Валенсии" Надежда Карпова отметила, что очень рада забить первый гол за новую команду. Россиянка дебютировала в испанской команде 1 октября, а в воскресенье отправила мяч в ворота "Мадрида" (4:0).

- Я очень рада, что забила первый гол за "Валенсию", - приводит "Спорт FM" слова Карповой. - Наконец-то это случилось. И дальше меня не остановят. У меня такая поддержка, столько пишут мне в социальных сетях.

Мяч на память я не забирала. Даже не думала об этом. Все-таки это не хет-трик был.