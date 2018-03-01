14:04 | Футбол — Женский футбол

Мегасэйв от защитника женской сборной России в стиле Комбарова. Видео

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Защитник женской сборной России Анастасия Акимова во вчерашнем матче группового турнира Кубка Алгарве с командой Кореи (1:3) спасла ворота от неминуемого гола. Нападающая соперника уже била по пустым воротам, но Акимова в последний момент подставила ногу.

Напомним, что похожий сэйв совершил защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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osshulgin

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17:00

Don

abs68, иди проспись старый пердун)

15:10

abs68

причем здесь Комбаров, а понял, после случая в Самаре, слащавые парни будут соревноваться в женской лиге.

14:41

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