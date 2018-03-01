Мегасэйв от защитника женской сборной России в стиле Комбарова. Видео

Защитник женской сборной России Анастасия Акимова во вчерашнем матче группового турнира Кубка Алгарве с командой Кореи (1:3) спасла ворота от неминуемого гола. Нападающая соперника уже била по пустым воротам, но Акимова в последний момент подставила ногу.

Напомним, что похожий сэйв совершил защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).