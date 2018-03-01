Мегасэйв от защитника женской сборной России в стиле Комбарова. Видео

Защитник женской сборной России Анастасия Акимова во вчерашнем матче группового турнира Кубка Алгарве с командой Кореи (1:3) спасла ворота от неминуемого гола. Нападающая соперника уже била по пустым воротам, но Акимова в последний момент подставила ногу.
Напомним, что похожий сэйв совершил защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).
Мегасейв от защитника @WomenRussia Анастасии Акимовой во вчерашнем матче с Южной Кореей! В стиле Дмитрия Комбарова 😎 pic.twitter.com/qC0xiPR5K8– Сборная России (@TeamRussia) 1 марта 2018 г.
Комбаров спасает "Спартак"! #СпартакСевилья pic.twitter.com/IwufGgXOY5– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 октября 2017 г.
osshulgin
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17:00
Don
abs68, иди проспись старый пердун)
15:10
abs68
причем здесь Комбаров, а понял, после случая в Самаре, слащавые парни будут соревноваться в женской лиге.
14:41