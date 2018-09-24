Марта в шестой раз стала лучшей футболисткой мира

В Лондоне проходит церемония награждения лучших игроков и тренеров года по версии ФИФА The Best. Лучшей футболисткой 2018 года стала бразильянка Марта, которая выступает за "Орландо Прайд". В плей-офф американской NWSL она забила 13 мячей и сделала шесть голевых передач, а также была включена в символическую сборную сезона в лиге. В качестве капитана сборной Бразилии она выиграла в 2018 году Южноамериканский кубок. Ранее Марта пять раз становилась лучшей футболисткой года по версии ФИФА: в 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах.

В финале она обошла двух футболисток "Лиона" Аду Хегерберг и Дженифер Марожан, которые выиграли женскую Лигу чемпионов и чемпионат Франции.